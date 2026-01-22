Neste sábado, 24, o North recebe o Pouso Alegre em confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro de 2026. A partida acontece na Arena Credinor, em Montes Claros, com pontapé inicial marcado para as 18h (horário de Brasília).

Momento das equipes

O duelo coloca frente a frente times que vivem situações distintas na competição estadual. O time da casa chega embalado após uma vitória importante longe de seus domínios. Na rodada anterior, o North superou o Tombense por 1 a 0, resultado que aumentou a confiança do elenco para buscar a consolidação na zona de classificação, agora contando com o fator casa.

Por outro lado, o Pouso Alegre busca recuperação imediata. Apesar de figurar na parte superior de seu grupo, o Dragão do Mandu vem de uma derrota em casa para o Athletic, por 4 a 3, em um jogo movimentado. A equipe do sul de Minas tenta somar pontos como visitante para não se distanciar dos líderes e manter viva a briga por uma vaga nas semifinais.

Onde assistir a North x Pouso Alegre

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela internet. A transmissão será realizada pela SportyNet, disponível em seu canal oficial no YouTube, responsável pela exibição dos jogos das equipes do interior mineiro.