Neste domingo, 25, a bola rola para um duelo entre Tombense e Democrata-GV no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O confronto está marcado para as 20h (de Brasília).

Momento das equipes

O time da casa chega para o confronto em uma situação delicada. O Tombense ainda não venceu na competição, somando apenas dois pontos, e ocupa a lanterna do Grupo B. A pressão por um resultado positivo aumentou após a derrota em casa para o North na última rodada.

Por outro lado, o Democrata-GV vive um momento de euforia. A equipe vem de uma vitória surpreendente sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, em pleno Mineirão. O resultado impulsionou o time para a vice-liderança do Grupo A, com sete pontos. A expectativa é aproveitar o embalo para pontuar fora de casa e se consolidar na zona de classificação para as semifinais.

Onde assistir a Tombense x Democrata-GV

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão ao vivo será realizada pela SportyNet (disponível no YouTube e via aplicativo).