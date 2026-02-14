Neste sábado, 14, a bola rola para um confronto decisivo na oitava rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O Itabirito recebe o Atlético-MG no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. A partida tem início marcado para as 19 horas (horário de Brasília) e coloca em jogo ambições distintas na reta final da fase de grupos.
Galo busca a liderança com Sampaoli
O Atlético-MG chega para o duelo ocupando a segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos. Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, que retornou ao clube em setembro de 2025, o Galo busca a vitória para tentar assumir a liderança da chave e garantir classificação direta para as semifinais, ou assegurar a vaga como o melhor segundo colocado geral.
A equipe alvinegra carrega o favoritismo técnico e a responsabilidade de propor o jogo, mesmo atuando fora de seus domínios. A expectativa é de um time intenso, característica marcante dos trabalhos do treinador argentino, buscando consolidar sua posição na tabela antes do mata-mata.
Itabirito luta contra o rebaixamento
Para os donos da casa, o cenário é de alerta. O Itabirito ocupa a terceira posição do Grupo C, com 7 pontos, e já não possui chances matemáticas de avançar à próxima fase. O foco total da equipe dirigida por Marcelo Caranhato é somar pontos para evitar o rebaixamento para o Módulo II, definido pela classificação geral entre os últimos colocados.
Jogando no “alçapão” do Castor Cifuentes, o time do interior tenta usar o fator casa para equilibrar as ações contra o gigante da capital. Por questões de segurança, a partida não contará com torcida mista, havendo carga de ingressos separada para cada clube.
Onde assistir a Itabirito x Atlético-MG
A transmissão está confirmada nos canais Premiere (pay-per-view) e no canal SportyNet.