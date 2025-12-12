Eleito o maior técnico da história do Internacional na edição Time dos Sonhos de PLACAR de 2025, Abel Braga ampliou ainda mais sua idolatria junto ao torcedor colorado e seguirá no clube gaúcho, agora em nova função.

Depois de dirigir o time nas duas últimas partidas que livraram o Inter do rebaixamento do Brasileirão, Abel Braga foi anunciado nesta sexta-feira, 12, como diretor técnico. Ele, inclusive, já trabalha na contratação de seu substituto.

“O Abel não parou de trabalhar desde domingo, tem trabalhado diariamente conosco, já na perspectiva de busca de um novo treinador. Não foram nem uma nem duas reuniões que tivemos e isso tem sido importante nesse momento de reorganização do departamento de futebol”, afirmou o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, em entrevista coletiva em Porto Alegre.

O Inter celebrou a permanência de Abel nas redes sociais: “Ídolo colorado é o novo Diretor Esportivo do Clube do Povo! Com contrato assinado até dezembro de 2026, Abelão inicia sua nona passagem no Internacional, a primeira fora da casamata, e já começou os trabalhos de reformulação do Departamento de Futebol.”

Aos 73 anos, Abel abandonou a aposentadoria que já durava três temporadas, com a missão de salvar o Inter da degola, o que se concretizou com o triunfo sobre o Red Bull Bragantino na 38ª rodada.

O diretor esportivo e lenda do clube Andrés D’Alessandro e o executivo André Mazzucco deixarem o Inter nesta semana, bem como o vice de futebol José Olavo Bisol.