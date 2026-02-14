Em uma resposta contundente à crise instaurada após a demissão de Jorge Sampaoli, o Atlético-MG não tomou conhecimento do Itabirito e aplicou uma goleada histórica de 7 a 2 na noite deste sábado, no estádio Castor Cifuentes. A partida, válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro, serviu para carimbar a classificação do Alvinegro para as semifinais e decretar o rebaixamento da equipe de Nova Lima.

Sob o comando interino de Lucas Gonçalves, o Galo contou com uma noite inspirada de Hulk, autor de três gols, e dominou as ações ofensivas, transformando a necessidade de vitória em um verdadeiro passeio. O resultado elimina qualquer dúvida sobre a classificação e renova o ânimo da torcida para a fase decisiva, enquanto o Itabirito se despede da elite estadual de forma melancólica.

Início equilibrado e a qualidade individual

Apesar do placar elástico, o jogo começou com sustos para o time visitante. Logo aos dois minutos, o goleiro Everson precisou trabalhar para evitar o gol de Guilherme Givigi. O Itabirito, jogando sua vida na competição, tentou pressionar e teve outra grande chance aos 10 minutos, quando Dudu invadiu a área livre, mas finalizou para fora, desperdiçando a oportunidade de mudar a história do jogo.

A resposta do Atlético foi letal e baseada na qualidade técnica. Aos 17 minutos, Natanael fez boa jogada pela direita e cruzou para Victor Hugo abrir o placar de cabeça. O gol desestabilizou os donos da casa. Aos 32, a genialidade apareceu: Hulk cobrou falta do meio da rua e acertou o ângulo, marcando um golaço. Antes do intervalo, Alan Franco serviu Gustavo Scarpa, que bateu cruzado para fazer o terceiro e encaminhar a vitória.

Hat-trick de Hulk e chuva de gols

Se o primeiro tempo terminou com vantagem confortável, o segundo virou um massacre. O Atlético manteve a intensidade e, logo aos 7 minutos, Hulk aproveitou um erro na saída de bola adversária para marcar o quarto. Pouco depois, Reinier sofreu pênalti, e o camisa 7 converteu, completando seu hat-trick e ampliando para 5 a 0.

Com o Itabirito entregue, o Galo continuou atacando. Reinier sofreu novo pênalti, desta vez por toque de mão, e Cassierra cobrou para marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Aos 26, Renan Lodi acertou um belo chute de fora da área, cravando 7 a 0 no placar e transformando o Castor Cifuentes em um palco de festa para a torcida visitante.

Relaxamento final e o adeus do Itabirito

Com a goleada consolidada e a classificação garantida, o Atlético diminuiu o ritmo e improvisou Scarpa na lateral-esquerda. O Itabirito aproveitou o relaxamento defensivo para diminuir o prejuízo. Aos 33, Romário marcou o gol de honra, e aos 41, Apolinario fez o segundo dos mandantes após boa jogada de Denzel.