A noite deste domingo, 8 de fevereiro de 2026, reserva um confronto decisivo no Maracanã. O Fluminense recebe o Maricá-RJ em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 20h30, colocando frente a frente a tradição tricolor e a equipe da Região Metropolitana em busca de afirmação no estadual.

Cenário e expectativas

A partida ocorre em um momento crucial da Taça Guanabara. Na altura da 6ª rodada, as equipes já buscam consolidar suas posições na tabela. Para o Tricolor, a vitória em casa é fundamental para se manter na parte de cima da classificação, brigando por uma das quatro vagas nas semifinais. Já o Maricá-RJ, equipe de menor investimento, encara o jogo como uma oportunidade de grande visibilidade e um desafio para somar pontos na luta contra o rebaixamento.

Tricolor sob o comando de Mano Menezes

O time da casa entra em campo sob a batuta do técnico Mano Menezes. Jogando em seus domínios e com o apoio da torcida, o Fluminense carrega o favoritismo natural e a responsabilidade de ditar o ritmo da partida. Para o clube das Laranjeiras, este jogo é essencial para ajustar as peças e consolidar o estilo de jogo proposto pelo treinador nesta fase da competição.

O desafio do Maricá-RJ

Do outro lado, o Maricá-RJ chega ao Rio de Janeiro com a missão de surpreender. A equipe sabe das dificuldades de enfrentar um gigante no Maracanã, mas vê no confronto uma chance de ouro para mostrar serviço e tentar arrancar pontos preciosos fora de casa. A estratégia deve passar por uma defesa sólida e o aproveitamento de contra-ataques.

Onde assistir e detalhes da transmissão

Para quem deseja acompanhar este duelo, as opções são variadas. A partida terá transmissão na TV fechada pelo SporTV e no sistema pay-per-view pelo Premiere. Na internet, o torcedor pode assistir através da Fluzão TV (canal oficial do clube no YouTube) e também pela GE TV (YouTube e streaming gratuito).