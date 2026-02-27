Neste sábado, 28, o Cruzeiro recebe o Pouso Alegre no Mineirão, em Belo Horizonte, para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em um confronto que promete fortes emoções na disputa por uma vaga na grande decisão do estadual.

Vantagem celeste e pressão por desempenho

A Raposa chega para o duelo decisivo em vantagem, após vencer o jogo de ida por 2 a 1 no Manduzão. Com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico Tite joga pelo empate para garantir a classificação. Apesar da situação favorável no placar agregado, o time celeste entra em campo sob olhares atentos da torcida e da imprensa, buscando aliar o resultado a um desempenho convincente para afastar as críticas recebidas no início da temporada.

Pouso Alegre busca feito histórico

Do outro lado, o Pouso Alegre tenta surpreender e reverter o cenário adverso na capital. Sob o comando do ex-jogador Danilo, que faz sua estreia como treinador profissional, o Dragão do Mandu já protagoniza a melhor campanha de sua história na elite mineira. A missão é difícil, mas o time do sul de Minas aposta na organização tática e na motivação de alcançar uma final inédita para desbancar o favorito.

Onde assistir ao jogo

Na TV fechada, a cobertura fica por conta do canal SportyNet, que também fará a transmissão no YouTube. Além disso, o jogo estará disponível no sistema pay-per-view pelo Premiere e via streaming no Globoplay.