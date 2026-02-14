Em uma noite de ânimos exaltados e muita disputa no Estádio Zama Maciel, o Cruzeiro mostrou eficiência para vencer a U.R.T por 2 a 1 e garantir sua classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Mineiro. A partida, válida pela 8ª rodada, teve todos os ingredientes de uma decisão: gol anulado pelo VAR, confusão generalizada, expulsões para os dois lados e um gol da Raposa nos acréscimos da primeira etapa que foi crucial para o desfecho do confronto.

Susto inicial e resposta letal da Raposa

Jogando em casa e precisando da vitória, a URT tentou impor um ritmo forte logo nos primeiros minutos. A estratégia parecia ter funcionado quando, aos 3 minutos, Gabriel Moysés acertou um chute espetacular no ângulo de Cássio. No entanto, a festa da torcida em Patos de Minas durou pouco: o VAR identificou impedimento de Federico Andrade na origem da jogada e anulou o gol.

O susto serviu para acordar o time celeste. Aos 26 minutos, a qualidade técnica dos visitantes fez a diferença. Matheus Pereira arriscou de fora da área, o goleiro Ariel deu rebote e Gerson, com inteligência, serviu Kaio Jorge, que apenas empurrou para o gol vazio, abrindo o placar.

Golpe de misericórdia em meio à confusão

A reta final do primeiro tempo foi marcada pelo caos. Uma briga generalizada resultou em cartões amarelos e elevou a temperatura da partida. Nos longos acréscimos, o Cruzeiro foi cirúrgico. Aos 49 minutos, Arroyo arrancou em velocidade desde o meio-campo e tocou para as redes. O lance foi revisado pelo VAR e validado, ampliando a vantagem para 2 a 0.

A situação parecia controlada, mas o drama voltou instantes depois. Matheus Henrique, que já havia sido amarelado na confusão anterior, cometeu falta dura e recebeu o cartão vermelho, deixando a Raposa com um jogador a menos para todo o segundo tempo.

Equilíbrio numérico e vaga garantida

Na volta do intervalo, a URT tentou pressionar aproveitando a vantagem numérica, mas a esperança de reação foi frustrada pela indisciplina. Aos 14 minutos da etapa final, Pedrinho cometeu uma falta violenta em Matheus Pereira e, após revisão do VAR, foi expulso direto. Com dez jogadores para cada lado, o Cruzeiro administrou o resultado e desperdiçou chances claras de ampliar em contra-ataques.

Já nos acréscimos finais, aos 55 minutos do segundo tempo, a URT conseguiu seu gol de honra com Mateus Peloggia, que desviou um cruzamento na pequena área. O tempo, porém, era insuficiente para uma reação. Com o triunfo, o Cruzeiro chega aos 15 pontos, assegura a liderança do Grupo C e a vaga no mata-mata, enquanto a URT se complica na luta pela classificação.