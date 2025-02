Corinthians x São Bernardo: onde assistir ao jogo pelo Paulista

O Corinthians enfrenta o São Bernardo no próximo domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 20h30, em partida válida pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O jogo, com transmissão ao vivo pela TNT e pelo serviço de streaming Max, é decisivo não apenas por ser um confronto direto, mas também pelo retorno de jogadores chave ao elenco do Corinthians.

A expectativa para o retorno de Rodrigo Garro é alta. Após se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito, o meio-campista argentino está liberado para pelo menos integrar o banco de reservas. Essas novidades renovam as esperanças do técnico Ramón Díaz de melhorar o desempenho da equipe no campeonato.

Destaques de Corinthians e São Bernardo

O Corinthians, liderado por Ramón Díaz, conta com jogadores como Rodrigo Garro, agora vestindo a camisa 8, Hugo Souza no gol e Félix Torres na defesa. O volante Martinez também retorna ao elenco, reforçando o time.

O São Bernardo aposta em surpreender com jogadores experientes como Rodrigo Ferreira e Lucas Lima, que prometem dificultar a vida do alvinegro. A expectativa é de um grande espetáculo em campo.

Escalações Prováveis

O Corinthians poderá escalar Hugo Souza; Leo Maná, Félix Torres, João Pedro; Charles, Romero no meio e Héctor Hernández no ataque.

O São Bernardo, por sua vez, deverá contar com Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Helder, Pará na defesa; Hugo Sanches, Lucas Lima no meio e Léo Jabá no ataque.

Arbitragem e detalhes adicionais

Luiz Flavio de Oliveira apitará a partida, com Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima como assistentes, e Matheus Delgado Candançan no VAR. Espera-se uma arbitragem justa e eficaz.

Com todos esses elementos, o confronto entre Corinthians e São Bernardo promete ser um emocionante duelo no Campeonato Paulista, atraindo a atenção de todos para a Neo Química Arena neste domingo.