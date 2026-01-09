A torcida do Botafogo não perdoou a saída de seu capitão Marlon Freitas para o Palmeiras. O Movimento Ninguém Ama como a Gente, grupo de torcedores responsável pelos mosaicos no Estádio Nilton Santos, decidiu retirar a imagem de Marlon no bandeirão de ídolos alvinegros. Em votação, ficou definido: sai Marlon Freitas, entra o goleiro Jefferson.

O resultado foi divulgado pelo movimento na última quinta-feira. No total, 81,2% dos 33.554 votos optaram pela retirada de Marlon Freitas do bandeirão. O eleito foi o ex-goleiro Jefferson, que disputou a Série B em 2015 e conquistou os Campeonatos Cariocas de 2010, 2013 e 2018 pelo Glorioso.

Jefferson, de 43 anos, agradeceu os torcedores nas redes sociais. Seu rosto estará ao lado de Nilton Santos, Garrincha, Jairzinho, Didi, Carlito Rocha, Quarentinha, Túlio Maravilha, Gérson, Amarildo, Heleno de Freitas e Luiz Henrique no bandeirão.

“Recebi uma notícia que me encheu de alegria e orgulho. Saber que meu nome e minha foto estarão em um bandeirão ao lado de grandes ídolos do Botafogo é algo que eu jamais imaginei. Eu e minha família estamos muito felizes e gratos por esse reconhecimento da torcida. Só tenho a agradecer a Deus e a essa torcida maravilhosa por todos os anos em que tive a honra de vestir essa camisa. Estar eternizado na história do Botafogo torna esse dia mais do que especial. Obrigado, de coração”, afirmou Jefferson.