O meio-campista Marlon Freitas foi apresentado nesta quinta-feira, 8, pelo Palmeiras. Aos 30 anos, o jogador que foi capitão e um dos pilares das recentes conquistas do Botafogo não fugiu de temas polêmicos, detalhou os bastidores da negociação e deixou claro que sua “sede de títulos” foi o combustível para a mudança na carreira.

“É um clube que quer voltar a ganhar grandes títulos, fiz a escolha certa, porque tenho esta vontade de ser protagonista. O Palmeiras estava com essa sede de ganhar títulos, e eu também”, iniciou dizendo.

Durante a entrevista, o novo camisa 27 revelou que Abel Ferreira participou diretamente da contratação, confessando ter sido surpreendido por uma ligação do treinador antes mesmo do acerto final.

“Tomei um susto quando recebi a ligação dele, fiquei surpreso. Isso mostra confiança, e para um jogador isso é fundamental. Conversamos bastante e, embora não tenhamos falado profundamente de tática ainda, senti que o Palmeiras me escolheu e eu escolhi o Palmeiras”, relatou.

A negociação, que girou em torno de 6 milhões de dólares (R$ 33 milhões), foi fechada de forma rápida após o Palmeiras superar a concorrência de clubes como São Paulo e Fluminense.

Marlon Freitas aproveitou para se desculpar de um episódio que ficou marcado na memória do torcedor alviverde: a famosa “piscada” durante a virada histórica de 2023.

“É um assunto delicado, nem gosto de comentar muito, mas é uma coisa que não vão ouvir e nem ver acontecer. Muitas pessoas não lembram da minha conquista, mas lembram da piscadinha”, contou.

“Foi um gesto infeliz da minha parte, não fui educado dessa forma, em nenhum momento tentei desrespeitar, até porque se não eu não estaria aqui. Aos torcedores que se sentiram ofendidos, está aqui minha desculpa. Assumo meu erro e esse gesto não vai se repetir. Foi difícil. Conversando comigo eu sabia: só vou conseguir mudar isso dentro de campo”, acrescentou.

Marlon destacou ainda que a estrutura da Academia de Futebol e a competitividade do elenco foram decisivas para a sua escolha. Ele descreveu a reação da família ao saber do acerto como uma “gritaria dentro de casa”, reforçando que vestir a camisa alviverde é a realização de um sonho compartilhado.

O volante chega para preencher a lacuna deixada por saídas recentes no setor, a principal delas de Aníbal Moreno. O novo reforço já está integrado ao elenco e participará da pré-temporada sob o comando de Abel Ferreira. A expectativa é que ele esteja à disposição para a estreia no Campeonato Paulista,