O Campeonato Carioca 2026 conheceu no último sábado, 7, seus primeiros confrontos da fase quartas de final. O Flamengo, que largou mal e estava até ameaçado de rebaixamento, conseguiu avançar em quarto lugar no Grupo B ao bater o Sampaio Corrêa por 7 a 1, e enfrentará o líder Botafogo em clássico na próxima fase.

Com a última rodada ainda a ser definida neste domingo, 8, outro grande confronto pode sair do Grupo A. A goleada do Flamengo classificou o Vasco, atualmente em quarto na chave. O Estadual tem formato no sistema de cruzamento olímpico (1ºx 4º e 2ºx 3º).

O Vasco faz clássico diante do Botafogo neste domingo, a partir das 18h (de Brasília) em São Januário para definir sua posição na chave. Se vencer, a equipe cruz-maltina alcançará a segunda colocação e enfrentará o Volta Redonda. Mas se tropeçar, fará clássico com o Fluminense, já garantido como líder da chave.

O Flamengo garantiu sua vaga graças a uma combinação de resultados: sua goleada e empates de Boavista e Madureira, contra Bangu e Volta Redonda, respectivamente.

Botafogo e Flamengo jogam o clássico das quartas de final no domingo de Carnaval, em 15 de fevereiro. Madureira x Boavista define a outra vaga na semifinal.

Classificação dos grupos do Campeonato Carioca:

Grupo A (a definir neste domingo)

1º Fluminense

2º Volta Redonda

3º Bangu

4º Vasco

5º Portuguesa

6º Sampaio Corrêa

Grupo B (já definido)

1º Botafogo

2º Madureira

3º Boavista

4º Flamengo

5º Nova Iguaçu

6º Maricá

Quartas de final:

Botafogo x Flamengo

Madureira x Boavista

Jogo a definir

Jogo a definir

Quem disputa e como funciona o rebaixamento do Carioca

Portuguesa, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e Maricá disputarão um quadrangular para definir o rebaixado à segunda divisão do Campeonato Carioca.

O regulamento prevê que os clubes que terminarem a Taça Guanabara na 5ª e na 6ª posições de cada grupo passam a integrar o Grupo X, que definirá o rebaixado.