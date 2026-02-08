O Campeonato Carioca 2026 conheceu no último sábado, 7, seus primeiros confrontos da fase quartas de final. O Flamengo, que largou mal e estava até ameaçado de rebaixamento, conseguiu avançar em quarto lugar no Grupo B ao bater o Sampaio Corrêa por 7 a 1, e enfrentará o líder Botafogo em clássico na próxima fase.
Com a última rodada ainda a ser definida neste domingo, 8, outro grande confronto pode sair do Grupo A. A goleada do Flamengo classificou o Vasco, atualmente em quarto na chave. O Estadual tem formato no sistema de cruzamento olímpico (1ºx 4º e 2ºx 3º).
O Vasco faz clássico diante do Botafogo neste domingo, a partir das 18h (de Brasília) em São Januário para definir sua posição na chave. Se vencer, a equipe cruz-maltina alcançará a segunda colocação e enfrentará o Volta Redonda. Mas se tropeçar, fará clássico com o Fluminense, já garantido como líder da chave.
O Flamengo garantiu sua vaga graças a uma combinação de resultados: sua goleada e empates de Boavista e Madureira, contra Bangu e Volta Redonda, respectivamente.
Botafogo e Flamengo jogam o clássico das quartas de final no domingo de Carnaval, em 15 de fevereiro. Madureira x Boavista define a outra vaga na semifinal.
Classificação dos grupos do Campeonato Carioca:
Grupo A (a definir neste domingo)
1º Fluminense
2º Volta Redonda
3º Bangu
4º Vasco
5º Portuguesa
6º Sampaio Corrêa
Grupo B (já definido)
1º Botafogo
2º Madureira
3º Boavista
4º Flamengo
5º Nova Iguaçu
6º Maricá
Quartas de final:
Botafogo x Flamengo
Madureira x Boavista
Jogo a definir
Jogo a definir
Quem disputa e como funciona o rebaixamento do Carioca
Portuguesa, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e Maricá disputarão um quadrangular para definir o rebaixado à segunda divisão do Campeonato Carioca.
O regulamento prevê que os clubes que terminarem a Taça Guanabara na 5ª e na 6ª posições de cada grupo passam a integrar o Grupo X, que definirá o rebaixado.