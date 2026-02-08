Sob forte chuva no Rio de Janeiro, o Fluminense confirmou seu favoritismo e venceu o Maricá-RJ por 1 a 0, na noite deste domingo, no Maracanã. A partida, válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, foi marcada por um domínio absoluto da equipe tricolor, que encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário, mas garantiu o triunfo com um gol de Kevin Serna na segunda etapa. Com o resultado, o Flu assegura o título simbólico da Taça Guanabara.
Pressão total e a barreira chamada Yuri
Desde o apito inicial, o cenário do jogo foi claro: ataque contra defesa. O Fluminense monopolizou a posse de bola, chegando a ter 75% do controle, enquanto o Maricá se limitava a defender e tentar, sem sucesso, explorar contra-ataques. O Tricolor circulava a bola com paciência, buscando espaços na retranca adversária.
O grande nome do primeiro tempo foi o goleiro Yuri Duarte, do Maricá. O arqueiro operou milagres para impedir que o placar fosse aberto mais cedo. Aos 30 minutos, John Kennedy recebeu nas costas da defesa e bateu cruzado, parando em uma defesaça de Yuri. Pouco depois, o mesmo Kennedy quase marcou em chute desviado. Apesar do volume de jogo e das tentativas de Arana e Ganso, o placar permaneceu zerado até o intervalo.
Dedo do técnico e o gol do alívio
O segundo tempo manteve a tônica da etapa inicial, com o Fluminense pressionando ainda mais. Savarino quase marcou um golaço aos 14 minutos, em chute colocado que tirou tinta da trave. Percebendo a necessidade de oxigenar o time para furar o bloqueio, o técnico Zubeldia promoveu mudanças cruciais, sacando Savarino e Otávio para as entradas de Soteldo e Lucho.
A estrela do treinador e dos reservas brilhou imediatamente. Aos 24 minutos, em seu primeiro toque na bola, Lucho Acosta fez um cruzamento na medida para Kevin Serna. O atacante cabeceou no contrapé do goleiro Yuri, finalmente abrindo o placar e explodindo a torcida tricolor no Maracanã.
Goleiro evita goleada no fim
Após o gol, o Maricá tentou sair mais para o jogo, mas sem levar perigo real à meta de Fábio. O Fluminense, por sua vez, teve chances claras de ampliar. O jovem Matheus Reis, que entrou no lugar de Serna, teve duas oportunidades cara a cara, mas parou novamente na inspiração do goleiro Yuri, que evitou uma goleada maior.
Com a vitória magra, mas suficiente, o Fluminense encerra a fase classificatória como líder e campeão da Taça Guanabara. Nas quartas de final, o Tricolor enfrentará o Bangu. Já o Maricá, sem chances de classificação, disputará o quadrangular do rebaixamento.