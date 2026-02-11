O ex-jogador Wayne Rooney, lenda do Manchester United e maior artilheiro da história do clube, criticou a famosa promessa do torcedor Frank Ilett em não cortar o cabelo até cinco vitórias consecutivas do time inglês, e também comentou sobre o foco da mídia no caso.

“Ele (Frank Ilett) está me tirando do sério. Estamos falando do Carrick e do United tentando vencer o quinto jogo seguido, e a história toda gira em torno desse sujeito cortar o cabelo. Aposto que ele ficaria devastado se o United ganhasse o quinto jogo, porque, de repente, ele se tornaria irrelevante.”, disparou Rooney em entrevista ao podcast britânico No Tippy Tappy Footbal.

A promessa feita pelo torcedor do Manchester United, indignado com a má fase do clube nos últimos anos, de que só cortaria seu cabelo depois que o time vencesse cinco partidas consecutivas, vem tomando cada vez uma proporção maior. Frank Ilett vive atualmente na Espanha e criou o perfil theunitedstrand nas redes sociais, lançando o desafio ainda em outubro de 2024.

Com a chegada de Carrick como treinador da equipe as esperanças em Manchester foram renovadas. Os Red Devils conseguiram quatro vitórias seguidas nos últimos jogos, mas na partida contra o West Ham, na última terça, 10, o clube terminou com um empate. O duelo em Londres acabou com a sequência, e agora, Frank terá que esperar ainda mais para cortar o seu cabelo.

A última vez que o United venceu cinco partidas seguidas foi em fevereiro de 2024, antes da promessa do torcedor, quando ainda era treinado por Erik Ten Hag