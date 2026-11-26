O Liverpool abriu conversas para acompanhar de perto a situação do goleiro Robin Risser, do Lens. Aos 21 anos, o arqueiro francês desponta como uma das principais promessas da posição na Europa e entrou na lista de observação da diretoria britânica. A informação é do jornal francês L’Équipe.

De acordo com a apuração, a movimentação faz parte de um planejamento a longo prazo para o setor defensivo. O clube inglês monitora alternativas para estruturar uma transição gradual para a posição atualmente titularizada pelo brasileiro Alisson Becker.

Até o momento, os contatos ocorreram em nível de prospecção e avaliação interna. Não houve apresentação de proposta formal pelo atleta por parte da equipe inglesa.

Avaliação do Lens e concorrência no mercado

O clube francês estipula o valor de mercado de Risser em cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 252 milhões) para eventuais negociações. O jovem jogador possui contrato vigente com a equipe até 2030, o que garante estabilidade contratual aos franceses nas tratativas.

Além dos Reds, outros grandes clubes do continente europeu acompanham o atleta. Equipes como Manchester City, Bayern de Munique e Inter de Milão também mantêm relatórios de observação sobre o goleiro.