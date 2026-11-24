O RB Leipzig venceu o Lens por 3 a 1 na tarde desta terça-feira, 24, na Red Bull Arena Leipzig, em confronto válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Em um duelo de equipes que iniciaram a rodada na parte inferior da tabela, os donos da casa construíram a vantagem logo nos minutos iniciais e confirmaram o triunfo nos acréscimos. Com o resultado, o time alemão dobra sua pontuação na competição, enquanto os franceses amargam mais um revés.

Vantagem construída cedo

Atuando em casa e postado em uma formação 4-2-3-1, o RB Leipzig não demorou a mexer no placar. Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, Raum marcou o primeiro gol dos mandantes. Apenas três minutos depois, aos 9, Nusa ampliou a vantagem. O controle alemão na etapa inicial refletiu-se nos números gerais da partida: o Leipzig terminou o jogo com 60% de posse de bola, 15 finalizações totais contra 11 do adversário, e 525 passes trocados ante 340 do Lens. O time visitante, armado no esquema 3-4-3, foi para o intervalo em desvantagem e com dois cartões amarelos recebidos por Ganiou e Sotoca.

Lens desconta, mas Nusa define nos acréscimos

No segundo tempo, o Lens conseguiu diminuir a diferença. Aos 58 minutos, Udol balançou as redes para os visitantes. A partir daí, o jogo foi marcado por substituições e advertências, com o Lens recebendo mais dois amarelos (Udol e Skoras) e o Leipzig sendo advertido com Gruda e El Aynaoui. Aos 64 minutos, o técnico do RB Leipzig promoveu três alterações simultâneas, incluindo a entrada de Nkunku no lugar de Baumgartner. A partida seguiu com a margem mínima no placar até os instantes finais. Aos 94 minutos, já nos acréscimos, Nkunku deu a assistência para Nusa marcar o seu segundo gol no jogo, o terceiro do Leipzig, decretando o 3 a 1 definitivo.

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Cenário na tabela e próximos compromissos

O triunfo foi fundamental para o RB Leipzig na tabela de classificação. A equipe, que antes deste jogo era a 30ª colocada com três pontos, agora passa a somar seis pontos em cinco jogos. Contando este confronto, o balanço recente dos alemães na Champions League é de duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Já o Lens, que iniciou a rodada na 33ª posição, permanece com três pontos. Os franceses vivem uma sequência negativa no torneio, acumulando uma vitória e quatro derrotas em seus últimos cinco compromissos.

O RB Leipzig volta a campo no próximo domingo, 29/11, contra o Freiburg, pelo Campeonato Alemão. O Lens joga no sábado, 28/11, diante do Angers, pelo Campeonato Francês.