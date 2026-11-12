O Lens oficializou nesta terça-feira, 10, a demissão do técnico francês Yannick Cahuzac. A decisão ocorreu dias após a derrota por 9 a 1 sofrida diante do Como, em casa, maior goleada da história da Liga dos Campeões.

No comando da equipe francesa por nove partidas, Cahuzac somou três vitórias e seis derrotas. O desgaste se agravou no domingo, 8, quando o clube voltou a perder no Estádio Bollaert, desta vez por 2 a 1 contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

Após o revés na liga nacional, o comandante reconheceu o abalo da equipe: “Nos sentimos doentes. O que aconteceu na quarta-feira deixou sequelas”, afirmou Yannick Cahuzac, em entrevista após a partida contra o Olympique de Marselha. O treinador completou o diagnóstico sobre o momento do elenco: “Conseguimos levantar a cabeça, mas temos muitas carências. Percebe-se que não temos mais confiança”.

Qual foi o posicionamento da diretoria do clube?

A insatisfação com as atuações recentes também motivou manifestações públicas da cúpula do clube francês. “Diante dos nossos torcedores, aqui no Bollaert, isso não é aceitável”, afirmou Joseph Oughourlian, presidente do RC Lens, ao canal Ligue 1+.

Com os resultados negativos, a equipe ocupa o 11º lugar na tabela do Campeonato Francês após dez rodadas, ficando a sete pontos da zona dos três primeiros colocados da competição.