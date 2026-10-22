O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique e da seleção inglesa, comentou sobre a expectativa gerada pela cerimônia da Bola de Ouro e detalhou o impacto das chances de vencer o troféu entre seus familiares.

Em conversa com repórteres após o duelo contra o Arsenal pela Liga dos Campeões, o centroavante abordou o clima de espera pelo troféu individual. “Acho que minha esposa preferiria saber [o resultado]… é muito estressante para todos”, afirmou Kane.

O jogador admitiu a curiosidade pessoal em antecipar o resultado da eleição, mas ressaltou a postura serena necessária diante dos critérios adotados pela organização do evento.

“Do meu ponto de vista, é claro que eu adoraria saber apenas para ver e não ter que esperar a noite toda. Mas a decisão é deles, não posso controlar isso. Teremos apenas que aproveitar e tentar não nos estressar muito.”, completou o centroavante.

Apoio de rival na Champions

Após o confronto na Liga dos Campeões contra o Arsenal, o meia Declan Rice, que defende os Gunners e é companheiro de Kane na seleção inglesa, saiu em defesa do centroavante como vencedor da Bola de Ouro.

“Para mim, Harry é o claro vencedor da Bola de Ouro de 2026. Os números dele falam por si mesmo. Para um atacante, dar uma assistência daquelas como a do primeiro gol e bater o pênalti do jeito que fez… Ele é ridículo, é um jogador tão bom”, ressaltou o meia.

O ano que ele teve foi notável. É claro que ele concorre com outros jogadores de nível mundial. Mas, sabe, quando você joga ao lado dele, percebe o quão bom ele é. E, quando joga contra ele, vê o quanto isso é um tormento”, analisou.

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Em tom bem humorado, Rice ainda destacou que prefere quando Kane joga ao seu lado na seleção inglesa, ao invés dos jogos como rival na Liga dos Campeões. ”

Eu tenho a sorte de poder jogar com ele, mas não tenho tanta sorte quando tenho que jogar contra ele”, destacou.

Nesta temporada, Harry

Kane marcou 73 gols em 65 jogos, enquanto neste ano marcou 16 vezes em 15 partidas até aqui.