O Arsenal precisou de poder de reação para vencer o Leeds por 2 a 1 na manhã deste sábado (10), no estádio Emirates, em Londres. Em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Inglês, os donos da casa saíram atrás no placar no início do segundo tempo, mas buscaram a virada com gols de Riccardo Calafiori e Bruno Guimarães, que saiu do banco de reservas para garantir o triunfo. Com o resultado, a equipe londrina chega aos 15 pontos e ocupa a segunda colocação na tabela, somando quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

Susto e resposta rápida

O primeiro tempo terminou sem gols, marcado por um maior controle de posse de bola do Arsenal, que fechou a partida com 59%, e por três cartões amarelos aplicados ao Leeds. A rede balançou apenas na etapa final. Aos dez minutos, James Justin abriu o placar para os visitantes após assistência de Gabriel Gudmundsson. A resposta do time comandado por Mikel Arteta, no entanto, foi rápida. Aos 17 minutos, Riccardo Calafiori recebeu passe de Ben White e empatou a partida.

Dedo do técnico e virada

Logo após o gol de empate, o Arsenal promoveu três alterações simultâneas, incluindo a entrada de Bruno Guimarães na vaga de Myles Lewis-Skelly. A mudança surtiu efeito em apenas sete minutos. Aos 25, o meio-campista aproveitou assistência de Declan Rice para virar o jogo. Apesar de ter menos a bola, o Leeds levou perigo e exigiu quatro defesas do goleiro David Raya ao longo do confronto, terminando com cinco finalizações no alvo contra quatro dos mandantes. A equipe visitante, que cometeu 20 faltas e recebeu cinco cartões amarelos no total, permanece com nove pontos, na quinta posição.

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Próximos compromissos

O Arsenal volta a campo na próxima terça-feira (13) para enfrentar o Lille, pela UEFA Champions League. Pelo Campeonato Inglês, o próximo desafio será contra o Nottingham Forest, no domingo (18). No mesmo dia, o Leeds buscará a reabilitação na competição nacional diante do Manchester United.