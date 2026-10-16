O técnico Mikel Arteta defendeu publicamente a decisão do Arsenal de cortar até sessenta cargos administrativos. De acordo com informações do jornal inglês The Guardian, o treinador argumentou que o ajuste interno é fundamental para que o clube mantenha seu processo de evolução e alcance novos êxitos competitivos.

Por que o clube optou pela redução no quadro funcional?

A revisão de despesas do clube inglês foi conduzida por uma consultoria externa antes do encerramento da última temporada e conta com a supervisão direta do executivo Richard Garlick. O objetivo central é conter despesas fixas para proteger a capacidade financeira do departamento de futebol a longo prazo.

Apesar da contenção, áreas operacionais consideradas essenciais foram preservadas. Não houve cortes nas comissões técnicas dos elencos principais masculino e feminino, nas categorias de base, nas ações sociais da fundação do clube e na equipe de segurança.

Quais setores foram atingidos e qual a repercussão da medida?

As dispensas concentram-se em funções corporativas de suporte, atingindo setores como logística de viagens e serviços de alimentação. O anúncio gerou discussões na Inglaterra pela proximidade com a extensão contratual do treinador, que envolve vencimentos anuais estimados pela imprensa em mais de vinte milhões de libras.

A cúpula do clube pontuou que o processo de enxugamento administrativo já estava em curso antes da oficialização do novo vínculo do treinador, que evitou comentar os casos individuais de demissão.