A trajetória de Lionel Messi no futebol mundial esteve perto de seguir outro caminho no ano 2000. Documentos confidenciais da época, elaborados por profissionais das categorias de base do

Barcelona

e revelados pelo jornalista francês Florent Torchut, da revista France Football e autor da biografia “Rey Leo”, detalham a divisão interna que existia com os olheiros de La Masia antes do acerto com o argentino.

O que diziam as avaliações sobre a altura de Messi

Embora parte dos avaliadores destacasse o talento precoce do garoto de 13 anos, uma das avaliações técnicas recomendou que o clube não avançasse na contratação em função do aspecto físico do jovem atleta.

“Acredito que ele seja um jogador com inegável habilidade técnica, mas suas limitações físicas (142 cm) são um obstáculo muito grande para que ele consiga competir na sua categoria agora”, afirmou o olheiro das categorias de base do Barça.

Como o clube superou o dilema físico

Apesar da hesitação de parte dos observadores quanto ao porte franzino, outros profissionais do clube sustentaram que a qualidade técnica se sobrepunha ao tamanho corporal.

Os relatórios indicam que o consenso só foi alcançado após debates internos que asseguraram a permanência do atacante e deram início a uma das trajetórias mais vitoriosas da história do futebol.

A estreia oficial de Messi pelo time profissional do Barcelona aconteceu apenas quatro anos depois. O argentino entrou em campo diante do Espanyol exatamente em um 16 de outubro de 2004, há 22 anos.