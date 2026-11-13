O Real Madrid acertou a contratação do jovem meio-campista ganês Latif Issman, que atua na UD Logroñés, equipe da terceira divisão espanhola. O acordo formalizado entre as partes projeta a integração do atleta para a temporada de 2027, dando início ao planejamento esportivo de longo prazo do clube espanhol.

Issman é conhecido por atuar como um meia de articulação, o tradicional camisa 8, e é avaliado como um atleta com boa finalização e chegada ao ataque, além de ter um físico imponente para a sua idade. As informações são do jornal Marca.

Como foi sacramentada a negociação entre os clubes

De acordo com informações do jornal espanhol, o acerto foi concluído nesta quinta-feira após conversas ao longo das últimas semanas. O jogador de 20 anos continuará vinculado à UD Logroñés até o término da temporada, mantendo sua rotina de jogos competitivos na competição.

Chegada ao Real Madrid Castilla e projeção futura

A previsão oficial para a chegada de Issman ao Real Madrid é no verão europeu de 2027. Na ocasião, o atleta se apresentará nas instalações de Valdebebas para integrar o Real Madrid Castilla, equipe B de desenvolvimento técnico da agremiação.

Nomes como Rodrygo, Casemiro e Vini Jr. atuaram pelo Castilla antes de ganharem projeção na equipe principal do Real Madrid. O clube também está na terceira divisão nacional.

O interesse madridista no futebol do meio-campista vinha sendo intensificado desde o começo deste janela de transferências na Europa. A diretoria manteve monitoramento contínuo sobre o desempenho do ganês antes de avançar para a assinatura do acordo.

Essa não é a primeira negociação entre Real Madrid e UD Logroñés. Florentino Pérez já havia comandado negociações para a compra de Manex Rezola na janela de começo de ano.