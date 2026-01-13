O novo treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, foi apresentado nesta terça-feira, 13, em entrevista coletiva. O ex-lateral da seleção espanhola estava no comando do Real Madrid Castilla, time B do clube espanhol, e assumiu a equipe depois da saída de Xabi Alonso.

Arbeloa disse estar emocionado e entusiasmado com a nova função, além de ter confirmado que conversou com Xabi Alonso antes de assumir o cargo.. “É um dia especial, como todos os dias em que fiz parte do Real Madrid. Hoje, claro, é especial, consciente da responsabilidade e da tarefa que tenho pela frente, e com muito entusiasmo”, disse o treinador, que durante sua carreira como atleta colecionou desafetos.

Sobre Vinicius Junior, que atravessou uma má fase sob o comando de Xabi Alonso, Arbeloa se mostrou otimista. “Tenho uma sorte enorme de contar com Vinicius, que creio ser um dos jogadores que mais desequilibram no mundo. Um jogador querido por toda a torcida. Todos vimos a partida que ele fez no domingo, e é esse o Vini que queremos ver, não? Um Vini que sorri, que aproveita, que ‘baila’ e que é capaz de desequilibrar”.

Um dos motivos que teriam levado ao fim da passagem de Xabi Alonso no Real teria sido uma relação ruim com o elenco. Sobre a gestão de egos, Arbeloa afirmou que não está preocupado, pois conta com grandes jogadores e profissionais.

Motivos que levaram à queda de Xabi Alonso no Real Madrid

Anunciado no início da temporada 25/26, Xabi Alonso ficou menos de um ano no comando do Real Madrid. Dentre os motivos que levaram à saída do ex-volante, estão uma “gestão de vestiário ruim”, problemas táticos e derrotas nos jogos mais importantes.

Algumas medidas de Xabi incomodaram os atletas do elenco Merengue desde o início da relação, como a proibição do uso de celulares em determinados momentos. A relação com Vini Jr., e outros atletas, também não era boa. O principal episódio foi no El-Clássico de La Liga, quando Vini se revoltou ao ser substituído durante a partida.