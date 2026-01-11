Barcelona e Real Madrid fazem El Clásico eletrizante neste domingo, 11, pela final da Supercopa da Espanha, em Jeddah, na Arábia Saudita. Vini Jr. marcou um golaço e quebrou um jejum de 16 jogos sem marcar.
A partida terminou o intervalo empatada por 2 a 2. Raphinha fez o primeiro para o Barcelona, mas Vini Jr. empatou logo na sequência. No lance seguinte, foi a vez de Lewandowski recolocar o Barça na frente nos acréscimos. Ainda antes do intervalo, Gonzalo Garcia aproveitou bola que sobrou na área e deixou tudo igual.
O último gol de Vini Jr. havia sido em outubro do ano passado. De lá pra cá, o atacante brasileiro esteve longe da sua melhor fase em campo, se destacando por briga com o treinador Xabi Alonso e também com o rival, como aconteceu com Diego Simeone, na semifinal contra o Atlético de Madrid.
O golaço de Vini Jr. saiu aos 37 minutos, quando o brasileiro pegou a bola pela esquerda, ganhou na corrida e depois colocou a bola entre as pernas de Kounde. Ao entrar na área, ainda passou por Cubarsi para marcar.