O técnico do Real Madrid, José Mourinho, dirigiu fortes críticas à imprensa espanhola pelas cobranças sobre Kylian Mbappé. Segundo ele, o comportamento dos jornalistas sobre a vida privada do atacante é “ridículo”. O Special One ainda disparou que será uma “vitória” da mídia caso o francês seja vaiado pela torcida no Bernabéu.

“Exagerado? (Foi) Ridículo. […] Se isso acontecer (Mbappé ser vaiado), será uma grande vitória para vocês (jornalistas). Quando digo “vocês”, estou falando de maneira geral, não me refiro a ninguém em particular. Na verdade, nas últimas semanas, eu achava que vocês tinham casos reais suficientes no mundo do futebol. Mas parece que não foi suficiente”, iniciou Mourinho em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 9.

“Parece que nem os casos no Real Madrid, nem casos gigantescos como o do Manchester City, nem aquela velha história de que vocês não gostam muito de falar (“Caso Negreira” no Barcelona), nem a situação difícil no meu país com Cristiano Ronaldo e seu treinador foram suficientes. Tantos casos que poderiam alimentar o trabalho de vocês, mas não foi suficiente”, complementou.

Boate, bicicleta e recuperação de lesão

Ainda na coletiva, Mourinho reclamou do fato de Mbappé ter sido visto em uma boate na Semana de Moda de Paris e andando de bicicleta na Suíça. Neste período, o atacante tratava uma lesão no joelho sofrida durante a Data Fifa.

“Primeiro, era a boate. Não era uma boate: era uma boate que, para a Semana de Moda de Paris, havia sido transformada em um espaço para um evento privado. Depois, era a bicicleta na Suíça. Era simplesmente um hotel com pequenas casas, e cada casa tinha duas bicicletas para ir até a área central dos restaurantes, dos spas, a área comum desse hotel de tranquilidade absoluta. Mas aquilo já estava virando a Volta à Suíça de bicicleta”, comentou.

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O treinador português, porém, afirmou que um jogador de futebol precisa ter “senso de responsabilidade”, mas reconheceu que existe uma vida além dos gramados. Sobre Mbappé, o Special One abordou o plano de recuperação do francês, que passou por exames no clube e consultou um especialista externo para tratar a lesão.

“Para mim, um jogador é jogador 24 horas por dia. Já disse isso e continuo dizendo. Algo importante e negativo que um jogador de futebol faça, mesmo na vida privada, sempre tem alguma repercussão. Sempre defendo que um jogador de futebol será também um ser humano, um homem capaz de cometer erros aqui e ali. Mas precisa ter sempre o senso de responsabilidade”, analisou.

“[…] Houve total concordância entre o diagnóstico do Real Madrid e o desse especialista externo (sobre Mbappé). Foi definido um plano de recuperação que vocês não precisam conhecer em detalhes. Sinceramente, não precisam conhecer em detalhes. E depois entramos no campo da procura, da procura por problemas. Os problemas reais que tivemos, não nós, mas o futebol em geral, nestas últimas duas semanas não foram suficientes para vocês. Então começou a busca por problemas”, disse Mourinho.