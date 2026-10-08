O atacante Kylian Mbappé gerou desgaste nos bastidores do Real Madrid e críticas da torcida espanhola após atitudes extracampo durante o período de recuperação física. Segundo a imprensa europeia, o comportamento do atleta durante dias de folga causou desconforto interno, apesar de seus números ofensivos expressivos pela equipe na temporada.

Viagens na folga geram repercussão negativa

Após sentir o joelho e ser dispensado dos compromissos da seleção francesa para realizar tratamento, o jogador viajou a Paris, onde esteve em uma boate, e também realizou um passeio de bicicleta na Suíça. As atividades durante o processo de recuperação física foram vistas com ressalvas por analistas espanhóis e franceses.

"Ainda não entendeu como o Real Madrid funciona", afirmou Antoine Simonneau, jornalista do L'Équipe, ao comentar a repercussão da conduta do atleta. A avaliação apontou falta de cautela do atacante com a própria rotina de reabilitação, ainda que ele tenha antecipado o retorno aos trabalhos com o elenco merengue.

Posicionamento e preparação para a rodada

O cenário ganhou maior repercussão após declarações do técnico José Mourinho em um podcast, no qual se posicionou contra atletas em tratamento que realizam atividades de lazer com risco físico fora dos clubes.

Apesar do atrito sobre a conduta extracampo, Mbappé treinou normalmente com o grupo principal. O jogador está à disposição da comissão técnica para o confronto diante do Villarreal, válido pela 8ª rodada de LaLiga, no Santiago Bernabéu.