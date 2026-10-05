A enorme goleada por sofrida pelo Real Madrid feminino diante do Barcelona, por 7 a 0 no Camp Nou pelo Campeonato Espanhol feminino, gerou granderepercussão na imprensa espanhola. O resultado expôs o abismo técnico entre as duas equipes e reacendeu discussões sobre o modelo adotado pela diretoria merengue.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo , a derrota causou desconforto no ambiente do clube da capital. Em comentários transmitidos pela Radio Marca, o jornalista Roberto Gómez definiu a dimensão do resultado como uma humilhação capaz de desmotivar torcedores e o próprio elenco.

Segundo a imprensa espanhola, a crise pelo pode resultar em dois caminhos principais. O primeiro deles seria o presidente Florentino Pérez se cansar das frustrações com a categoria e optar por interromper os investimentos no time feminino, que vinha mantendo regularidade nas demais competições. O outro desfecho seria a manutenção da postura atual, embora analistas advirtam que tamanha disparidade esportiva prejudica o interesse e o equilíbrio geral da liga nacional.

Goleada histórica no Camp Nou

Diante de mais de 40 mil torcedores, recorde no Campeonato Espanhol feminino, o Barcelona atropelou o Real Madrid. A vitória foi comandada por uma atuação dominante de Clàudia Pina, autora de quatro gols no confronto.

Os outros tentos foram marcados por Caroline Hansen, Ewa Pajor e Sydney Schertenleib. Com a vitória, o clube blaugrana aumentou a vantagem na liderança da competição. O Real é o atual terceiro colocado.