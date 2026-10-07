Recém-contratado pelo Barcelona, o atacante Gabriel Jesus falou sobre suas primeiras impressões do clube e o começo do trabalho com Hansi Flick e o elenco. Questionado sobre qual é o nome que mais impressiona nos treinos desde sua chegada, o camisa 9 surpreendeu ao citar um nome “alternativo”. Nem Lamine Yamal, Pedri ou Pau Cubarsí, destaques da seleção da Espanha campeã do Mundo. O brasileiro elegeu o meio-campista Brian Fariñas como o jovem atleta que mais chamou sua atenção.

Elogios além dos nomes consagrados

Gabriel Jesus disse em entrevista ao canal oficial do Barcelona que vê muito futuro no jovem meia, que tem apenas 20 anos. “Brian Fariñas me surpreendeu. Obviamente, também há Lamine, Xavi, Gavi, Pedri… mas Brian não é muito conhecido. Treino todos os dias com ele e ele me surpreendeu. Tem uma enorme qualidade e um enorme futuro”

O brasileiro também citou quem é o companheiro que mais mantém contato desde sua chegada. Além de Raphinha, compatriota, o atacante citou outro nome:

“Tenho uma ótima relação com todos, mas diria o João, falo muito com ele.”

Sobre o atacante brasileiro, que é o artilheiro do Barcelona na temporada, Gabriel Jesus afirmou que gostaria de ver o companheiro marcando o gol do sexto título blaugrana na Liga dos Campeões. “Raphinha está ‘on fire’. É um jogador incrível. Está nos ajudando muito. Acho que Raphinha merece marcar o gol que nos dê a sexta Champions, está marcando constantemente. É incrível, melhora a cada dia, e tomara que continue assim, porque também melhora o time.”

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Boa fase de Gabriel Jesus

O atacante brasileiro, que já soma dois gols em quatro partidas na temporada, falou sobre a rápida adaptação ao Barcelona e ressaltou o apoio do elenco desde sua chegada. “Estou me sentindo muito bem. Todos os jogadores são incríveis, assim como a comissão técnica. É um grande clube. Estou muito feliz por estar aqui e espero continuar escrevendo minha história junto com eles.”