O Barcelona está monitorando de perto a evolução de Josh King, meia-atacante de 19 anos que atua no Fulham. O jovem jogador chamou a atenção do departamento de observação do clube espanhol pelas atuações consistentes na Premier League.

Josh King ganhou espaço na equipe principal na Premier League. O meia foi titular em cinco partidas na competição nacional e marcou dois gols com a camisa do clube inglês.

Além dos números na liga nacional, o atleta registrou uma assistência no único jogo em que entrou em campo pela Copa da Liga Inglesa, confirmando a rápida ascensão ao time principal do Fulham.

A diretoria técnica da equipe catalã mantém a observação sobre Josh King para avaliar uma possível investida em janelas de transferências futuras para o elenco comandado por Hansi Flick. Além do clube blaugrana, o jovem meio-campista inglês também atrai o interesse de outras equipes do futebol europeu.