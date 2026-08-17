O Cruzeiro mostrou a força de seu elenco para conquistar uma vitória gigante na noite deste domingo, 16. Em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira foi até a Neo Química Arena, em São Paulo, e derrotou o Corinthians por 2 a 1. O resultado, construído com um gol decisivo na reta final da partida, encerrou a sequência de seis jogos de invencibilidade dos donos da casa e manteve a Raposa firme na caça ao G-5 da competição.

Pressão alvinegra e castigo celeste

O confronto começou com o Corinthians, cujos torcedores foram acusados de racismo pleo Rosario Central, tentando impor o ritmo como mandante. A equipe comandada por Fernando Diniz adiantou as linhas e criou a primeira grande chance de perigo aos 28 minutos, quando Garro aproveitou um erro defensivo, invadiu a área e soltou uma bomba que explodiu na trave. No entanto, o futebol costuma punir quem não converte suas oportunidades. Aos 35 minutos, o Cruzeiro foi letal: após cabeceio de João Costa e grande defesa de Hugo Souza, Bruno Rodrigues estava atento no rebote para empurrar para o fundo das redes e abrir o placar para os visitantes.

Golaço de empate e jogo aberto

Na volta para a segunda etapa, o roteiro de pressão paulista se repetiu. Logo no primeiro minuto, Otávio precisou fazer uma defesa espetacular em chute de Garro para evitar o empate. Porém, aos 12 minutos, o goleiro cruzeirense não conseguiu afastar bem uma cobrança de falta. A bola sobrou na medida para Gustavo Henrique, que acertou um belo voleio para marcar um golaço e incendiar a arena.

Com o 1 a 1 no placar, o duelo ficou franco, com ambas as equipes somando o mesmo número de finalizações no alvo e buscando a vitória a todo custo.

O dedo do técnico e o golpe de misericórdia

Foi então que as alterações do técnico Artur Jorge mudaram a história do jogo. As entradas de Lucho Rodríguez e Wanderson deram novo fôlego ao ataque celeste. Aos 31 minutos, Lucho já havia carimbado a trave corinthiana após rápida tabela. O aviso se concretizou em golpe fatal aos 36 minutos: Lucho conduziu a transição ofensiva com maestria e cruzou na medida para Wanderson, que subiu mais que a marcação de Matheuzinho para testar firme e decretar o 2 a 1.

Nos minutos finais, o Corinthians se lançou desesperadamente ao ataque, abusando dos cruzamentos na área, mas a defesa mineira suportou a pressão. Com o apito final, o Cruzeiro celebra a manutenção da própria invencibilidade, agora de seis jogos, e segue sonhando alto no Brasileirão, enquanto o Timão vê a reação freada e precisará se reorganizar para voltar a pontuar na liga.