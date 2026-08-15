Em comunicado oficial divulgado na última sexta-feira, 14, o Rosario Central rebateu a denúncia de racismo de Hugo Souza, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores 2026, além de acusar os corintianos presentes de “atos racistas”. Na ocasião, o camisa 1 corintiano relatou ter sido chamada de “macaco e negro de merda”.

“Ontem pela noite, na partida contra o Corinthians disputada no nosso estádio Gigante de Arroyito pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, torcedores da equipe visitante protagonizaram atos que, em nossa visão, foram racistas, discriminatórios e provocativos em relação aos jogadores do Central e aos nossos torcedores — incidentes ocorridos tanto durante a partida quanto após o seu término”, escreveu o clube argentino.

Segundo eles, a exibição de pesos argentinos por corintianos “constitui um claro insulto e escárnio” à Argentina, agravados “pela exibição de uma camisa da Espanha“. Com isso, o Rosário pretende enviar vídeos à Conmebol sobre as condutas mencionadas , para que providências sejam tomadas.

Sobre Hugo Souza, o clube exige que o árbitro da partida apresente provas “de natureza irrefutável”, que fundamentem a denúncia do goleiro do Timão. “Nesse sentido, cabe ressaltar o contexto em que o jogador fez a acusação: ela ocorreu justamente quando sua equipe estava com um jogador a menos, após uma expulsão, e em um momento em que o Central pressionava no ataque, impulsionado pela torcida local”, especulou a admistração do Rosário.

No entanto, Hugo Souza acionou o protocolo antirracista aos 21 minutos do segundo tempo, enquanto a expulsão do volante Allan ocorreu aos 34. Ainda assim, o clube argentino afirma que, caso seja comprovado o racismo contra o goleiro, será “implacável” nas aplicações penais aos torcedores envolvidos.

O segundo jogo do duelo entre Corinthians e Rosário Central acontece na próxima quinta-feira, 20, às 21h30 do horário de Brasília, na Neo Química Arena. O vencedor avança para as quartas de final onde pode encontrar a Universidad Católica ou o Estudiantes.