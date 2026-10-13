Refletindo o abismo entre as equipes na tabela de classificação, o Athletico-PR foi letal na noite desta segunda-feira, 12, e venceu a Chapecoense por 4 a 1 na Arena Condá. Em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paranaense construiu a goleada com uma atuação cirúrgica no primeiro tempo, aproveitando as chances criadas para definir o confronto cedo. O resultado consolida os visitantes na parte alta da tabela, enquanto os donos da casa seguem afundados na última posição.

Eficiência rubro-negra no primeiro tempo

O Athletico-PR começou o jogo se impondo e não demorou a abrir o placar. Logo aos 6 minutos, Gilberto deu a assistência para Leonardo Caetano Silva, o Leozinho, que entrou na área e finalizou com precisão por cima do goleiro Anderson, marcando um belo gol. A Chapecoense tentou responder aos 14 minutos, quando Maurício Garcez arriscou uma bicicleta que passou rente à trave. No entanto, o domínio da posse de bola (54% no total da partida) e a superioridade técnica do Furacão ditaram o ritmo. Aos 29, João Cruz fez boa jogada e tocou para Leozinho, que chutou na trave; no rebote, Luiz Gustavo mandou para as redes. Apenas dois minutos depois, João Cruz cruzou, Gilberto raspou de cabeça e Kevin Viveros concluiu para fazer 3 a 0 antes do intervalo.

Chape tenta reagir, mas esbarra em Mycael

Apesar do placar adverso, a Chapecoense terminou o jogo com mais finalizações (20 contra 11), mas parou na boa atuação do goleiro Mycael. Ainda nos acréscimos da primeira etapa, o camisa 1 rubro-negro fez grande defesa em cabeçada de Garcez. No segundo tempo, com as entradas de Yannick Bolasie e Eduardo Domachowski, o time catarinense tentou pressionar. Aos 8 minutos, Bolasie chutou de fora da área e exigiu nova intervenção de Mycael. A insistência dos mandantes deu resultado aos 27 minutos: Bolasie cruzou na área e Garcez concluiu para diminuir a desvantagem.

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Viveros fecha a conta

O gol de honra não abalou o Athletico-PR, que logo retomou o controle das ações. Aos 33 minutos, Eduardo Kogitzki Anastacio, que havia entrado no intervalo, serviu Kevin Viveros. O atacante fez o arremate e marcou seu segundo gol no jogo, o quarto do Furacão, selando a goleada. Nos minutos finais, a equipe comandada por Odair Hellmann apenas valorizou a posse de bola até o apito final, administrando a vantagem construída.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Athletico-PR chega aos 53 pontos em 30 jogos e se mantém firme na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já a Chapecoense continua em situação dramática: é a 20ª colocada, com apenas 18 pontos em 29 partidas disputadas. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 17, pelo Brasileiro Série A. O Athletico-PR recebe o Palmeiras, enquanto a Chapecoense viaja para enfrentar o Botafogo.