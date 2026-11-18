O Observatório de Futebol do CIES divulgou um levantamento atualizado que mapeia os goleiros com as maiores estimativas de valor de mercado do futebol mundial. Três atletas brasileiros aparecem entre os 50 primeiros colocados da relação internacional, sendo dois deles jogadores de clubes do Brasileirão.

Quais brasileiros estão entre os mais valiosos?

Conforme informações do levantamento do CIES, o goleiro Luiz Júnior, do Villarreal, é o brasileiro com a melhor classificação na lista elaborada pelo centro de estudos, figurando no 25º lugar.

Outros dois atletas em atividade no futebol nacional completam a presença do país no grupo principal. Otávio Costa, do Cruzeiro, garantiu a 45ª colocação, enquanto Carlos Miguel, do Palmeiras, surge logo em seguida na 47ª posição.

O destaque do trio na posição reflete na avaliação que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o técnico Carlo Ancelotti fazem na Seleção Brasileira. Dois dos três nomes foram chamados pelo técnico italiano nas convocações das duas Datas Fifa após a Copa do Mundo. O único que ficou de fora foi Carlos Miguel, mas o atleta do Palmeiras esteve em pré-listas e é cotado para disputar posição a partir da próxima convocação, em março.

Quem são os jovens em evidência na lista mundial?

Além da avaliação financeira, o levantamento destaca a precocidade de alguns nomes observados no cenário internacional. Otávio Costa desponta como o terceiro jogador mais jovem em uma amostra ampliada de 100 goleiros analisados pela instituição.

Aos 20 anos, o atleta cruzeirense é superado em idade apenas pelo belga Lucca Brughmans, do KRC Genk, de 18 anos, e pelo austríaco Christian Zawieschitzky, do RB Salzburg, de 19 anos.

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Veja o top-50 goleiros do mundo segundo o CIES