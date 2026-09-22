Aniversariante desta terça-feira, 22, Thiago Silva parece interminável, ainda atuando em alto nível pelo Fluminense aos 42 anos. O zagueiro foi eleito pela PLACAR como um dos 100 maiores jogadores de todos os tempos, na edição 1533, lançada em março deste ano.

Diz o texto sobre o “Monstro da zaga”:

Se não o maior, o zagueiro compete pelo posto como um dos melhores da posição que o Brasil já teve, com técnica apurada e perfeita leitura de espaços. Após superar um quadro de tuberculose, despontou no Fluminense com o título da Copa do Brasil 2007 e o vice da Libertadores 2008.

Teve trajetória brilhante na Europa por Milan, PSG e Chelsea, tornando-se um dos jogadores com mais títulos na história do futebol. Pela seleção, disputou quatro Mundiais (três como capitão) e ganhou Copa América e Copa das Confederações.

99º: Thiago Silva

Thiago Emiliano da Silva



Nascimento: 22/9/1984, Rio de Janeiro (RJ)

22/9/1984, Rio de Janeiro (RJ) Posição: zagueiro

zagueiro Pela seleção brasileira : 113 jogos , 7 gols

: 113 jogos , 7 gols Clubes: RS Futebol-RS (2003), Juventude (2004), Porto B-POR (2005), Dynamo Moscou-RUS (2005), Fluminense (2006- 2008 e 2024-2025), Milan-ITA (2009- 2012), PSG-FRA (2012-2020) e Chelsea-ING (2020-2023)

RS Futebol-RS (2003), Juventude (2004), Porto B-POR (2005), Dynamo Moscou-RUS (2005), Fluminense (2006- 2008 e 2024-2025), Milan-ITA (2009- 2012), PSG-FRA (2012-2020) e Chelsea-ING (2020-2023) Títulos: Copa América (2019), Copa das Confederações (2013), Mundial de Clubes da Fifa (2021), Liga dos Campeões (2021), Supercopa da Uefa (2021), Copa do Brasil (2007), Italiano (2011), Supercopa Italiana (2011), Francês (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020), Copa da França (2015, 2016, 2017, 2018 e 2020), Copa da Liga Francesa (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020) e Supercopa Francesa (2013, 2015, 2017, 2018 e 2019)