Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo na noite desta terça-feira, 18. O treinador português deixou o clube após as últimas derrotas para o Cienciano pela Sul-Americana e para o Vitória pelo Brasileirão.

“O Botafogo agradece a Franclim e aos demais profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios”, diz o comunicado do Botafogo.

A diretoria do Glorioso aproveitou para anunciar uma remanejamento na comissão técnica permanente do clube. Jair Ventura, hoje no Vitória, mas de enorme identificação com o Botafogo, surgiu como um dos nomes cogitados para assumir o cargo.

Rodrigo Bellão, atualmente no sub-20 do Botafogo, será o técnico interino para a partida de volta da Sul-Americana. Na ida, a equipe foi humilhada com um 6 a 1, na pior derrota de um time brasileiro em competições sul-americanas.

Paulo Bonamigo será o coordenador técnico da equipe. Além dele, Ronaldo Torres será o responsável pela preparação física e Marcelo Salles o auxiliar permanente.

Carvalho chegou ao Botafogo em abril para substituir Martín Anselmi. Ao todo foram dez vitórias, sete empates e cinco derrotas.

Comunicado do Botafogo sobre a demissão de Franclim Carvalho

Franclim Carvalho não é mais o técnico do Botafogo; Clube define novos profissionais da comissão técnica permanente

O Botafogo informa que Franclim Carvalho não é mais o técnico da equipe principal de futebol. A decisão foi comunicada ao profissional nesta terça-feira (18). Também deixam o Clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

O Botafogo agradece a Franclim e aos demais profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios.

Rodrigo Bellão, atual treinador da equipe Sub-20, assumirá interinamente a equipe e será o comandante no próximo compromisso, diante do Cienciano, pelo duelo de volta das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana.

Adicionalmente, o Botafogo irá estruturar uma nova configuração em sua comissão técnica permanente. Paulo Bonamigo, profissional com ampla experiência no futebol brasileiro e que comandou o Botafogo em 2004, assume o cargo de Coordenador Técnico.

Ronaldo Torres, preparador físico com passagens vitoriosas pelo futebol brasileiro, incluindo os títulos do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, em 1995, e com o Fluminense, em 2010, será o responsável pela Preparação Física.

Marcelo Salles, conhecido como “Fera”, profissional que iniciou sua trajetória no Botafogo e reúne experiências como auxiliar técnico em grandes clubes do futebol brasileiro, assume o cargo de Auxiliar Técnico permanente do Clube.

Os novos profissionais se juntam a Rodrigo Bellão e aos demais integrantes da comissão técnica na preparação da equipe.