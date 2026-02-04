Em uma noite de tensão e cobranças no Maracanã, Flamengo e Internacional ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, 4, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O colombiano Borré e o uruguaio Arrascaeta marcaram os gols do jogo. O resultado manteve ambas as equipes sem vitórias na competição, mas o clima pesou mais para o lado rubro-negro, que ouviu protestos de sua torcida após somar o quarto jogo consecutivo sem triunfo na temporada.

Gol no fim castiga falta de criatividade

O jogo começou com o Internacional tentando impor seu ritmo, explorando as laterais com Bernabei e a movimentação de Vitinho. O Flamengo, pressionado pela sequência negativa, demorou a se encontrar e sofreu com a falta de criatividade, dependendo de lançamentos longos de Arrascaeta e jogadas individuais de Emerson Royal. Apesar de ter equilibrado a posse de bola na metade da primeira etapa, o time da casa pouco assustou o goleiro Rochet, limitando-se a chutes de fora da área.

Quando o empate sem gols parecia certo para o intervalo, o talento individual desequilibrou a favor dos visitantes. Aos 48 minutos, Carbonero encontrou Borré na área. O atacante colombiano protagonizou o lance mais bonito da noite: com uma finta desconcertante, deixou o zagueiro Léo Ortiz no chão e finalizou sem chances para Rossi, abrindo o placar e aumentando a irritação nas arquibancadas.

Reação, milagre de Rossi e empate

O técnico Filipe Luís voltou para o segundo tempo com mudanças ofensivas, colocando Pedro e Varela em campo. No entanto, antes que a estratégia surtisse efeito, o Flamengo precisou contar com seu goleiro. Logo aos 2 minutos, Carbonero soltou uma bomba de dentro da área e Rossi operou um milagre, evitando o que seria o segundo gol colorado e, possivelmente, o fim da linha para a reação carioca.

O susto acordou o Flamengo, que passou a pressionar. A insistência deu resultado aos 20 minutos, quando Varela foi derrubado por Bernabei dentro da área. Pênalti indiscutível. Na cobrança, Arrascaeta mostrou frieza, deslocou Rochet e estufou as redes para empatar a partida, inflamando momentaneamente a torcida.

Chances perdidas e tensão até o apito final

Com o 1 a 1 no placar, o jogo ficou franco. O Internacional, perigoso nos contra-ataques, teve a chance da vitória com Aguirre, que se enrolou com a bola cara a cara com o gol. Do outro lado, o Flamengo respondeu com Carrascal, que parou em uma grande defesa de Rochet com os pés. Nos minutos finais, o duelo tornou-se um teste cardíaco, com ambas as equipes buscando o gol da vitória na base da vontade, mas esbarrando em erros técnicos e no nervosismo.