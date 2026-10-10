O técnico Dorival Júnior enfrenta forte pressão no comando do São Paulo após a derrota para o Cruzeiro. A expectativa agora é pela volta do meia Lucas Moura, que não joga desde maio, quando passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles da perna direita.

Em sua passagem pelo clube em 2026, Dorival acumula 19 partidas, com cinco vitórias, seis empates e oito derrotas, somando 36,8% de aproveitamento dos pontos disputados.

Situação no comando e desempenho na temporada

O revés recente ampliou os questionamentos internos e externos sobre o trabalho da comissão técnica. Diante da oscilação de resultados, o treinador busca alternativas táticas para reabilitar o elenco e estancar a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro.

A novidade para os próximos confrontos é a recuperação de Lucas Moura. O meia-atacante foi submetido a cirurgia em maio para tratar uma ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita, lesão sofrida em partida contra o Bahia. Com evolução satisfatória nas etapas com o departamento médico, o jogador avançou para os trabalhos de transição física.

“Teremos aí, o retorno já do Lucas, em condições de poder atuar alguns minutos. Eu acho que vai ser um fator importante para que nessa sequência, ele tem uma identificação, uma identidade com o clube”, disse Dorival.

A expectativa no Tricolor é que o atleta possa ser relacionado em breve, servindo como reforço técnico e liderança em campo para tentar aliviar o momento de instabilidade de Dorival à frente da equipe.