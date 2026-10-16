O atacante paraguaio Antonio Sanabria voltou a sentir um desconforto na panturrilha esquerda e segue como desfalque no Internacional. O jogador realizava trabalhos de transição física no CT Parque Gigante, mas apresentou na última quinta-feira, 15, uma nova queixa muscular e não tem previsão oficial de liberação pelo departamento médico.

A contusão muscular inicial de Sanabria ocorreu durante compromissos com a seleção paraguaia no início de outubro. Após cumprir sessões de fisioterapia em Porto Alegre, o centroavante chegou a ser liberado na última segunda-feira, dia 12, para atividades com o restante do elenco.

No entanto, a evolução foi interrompida pelo novo incômodo no mesmo músculo. Diante do quadro clínico, a comissão técnica e os médicos optaram por preservar o atleta, que permaneceu na capital gaúcha realizando tratamento intensivo.

Opções e impacto no Inter

Sem contar com o centroavante, o técnico Eduardo Baptista deve manter Alerrandro como titular no comando de ataque. O Colorado visita o Mirassol nesta sexta-feira, dia 16, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O setor ofensivo não é a única preocupação do clube para a partida, já que o meia Alan Patrick e o zagueiro Maripán também seguem em recuperação de seus respectivos problemas físicos.