O Red Bull Bragantino tropeçou em casa na noite desta quarta-feira (07). Em partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta ficou no empate por 1 a 1 com o Mirassol no Estádio Cícero de Souza Marques. Apesar de atuar com um jogador a mais desde os 28 minutos do primeiro tempo e registrar 33 finalizações totais, os donos da casa viram Eduardo Sasha abrir o placar, mas sofreram a igualdade com gol de André Luis na etapa final.
Muralha amarela e cartão vermelho
O confronto começou com o Bragantino ditando o ritmo e encurralando os visitantes. A superioridade se traduziu em trabalho para o goleiro Walter, que logo aos 8 minutos precisou se esticar para evitar um gol olímpico de Ryan Tavares. Aos 18, o camisa 1 voltou a aparecer bem ao agarrar firme uma finalização de Fernando. A situação do Mirassol, que já apostava apenas nos contra-ataques, ficou ainda mais delicada aos 28 minutos: Eduardo Sasha escapou com liberdade e foi derrubado por João Victor. Como último homem, o defensor recebeu o cartão vermelho direto. Mesmo com a vantagem numérica, o time de Vagner Mancini parou em nova defesa de Walter no reflexo, após chute de Sasha na pequena área aos 31 minutos, levando o zero a zero para o intervalo.
Alívio temporário e reação heroica
Na volta para o segundo tempo, o Bragantino não demorou a capitalizar o domínio. Aos 51 minutos, Wallace Yan cruzou rasteiro da esquerda e Eduardo Sasha, de carrinho na pequena área, mandou para a rede. O cenário parecia controlado para os mandantes, que chegaram a 72% de posse de bola no jogo, mas o técnico Rafael Guanaes promoveu três alterações simultâneas aos 57 minutos que mudaram a postura do Mirassol. Pouco depois, Tiago Volpi precisou voar no ângulo esquerdo para espalmar o chute do recém-entrado Alesson. A ousadia visitante foi premiada aos 70 minutos: após jogada pela direita, Alesson cruzou e André Luis, que também havia saído do banco, dominou no meio da área para bater no canto direito e empatar a partida.
Pressão final e situação na tabela
O gol sofrido desestabilizou o Bragantino, que quase levou a virada aos 75 minutos, quando André Luis balançou as redes novamente, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento. Na reta final, o Massa Bruta partiu para o tudo ou nada, esbarrando na forte retranca adversária e na grande atuação de Walter, que terminou a noite com oito defesas. Com o resultado, o Bragantino chega a 37 pontos na tabela de classificação. Já o Mirassol alcança os 33 pontos na sua luta na parte de baixo da tabela.
O Bragantino volta a campo na próxima segunda-feira, 12/10, quando recebe o Cruzeiro (Brasileiro Série A – 2026). O Mirassol joga no domingo, 11/10, fora de casa, contra o Bahia (Brasileiro Série A – 2026).