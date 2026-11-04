O lateral-esquerdo Reinaldo viveu momentos de forte oscilação na Arena Condá, em Chapecó. Atuando pelo Mirassol contra a Chapecoense, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o defensor superou a marca negativa de três penalidades desperdiçadas em sequência para ajudar na vitória paulista por 2 a 1.

A sequência de cobranças perdidas na marca da cal

No primeiro tempo do duelo em Santa Catarina, o camisa 6 teve a oportunidade inaugural de igualar o marcador após a arbitragem assinalar infração com auxílio do VAR. A Chapecoense abriu o placar no começo do primeiro tempo.

Na cobrança, contudo, a finalização de Reinaldo explodiu na trave, registrando a sua terceira penalidade consecutiva desperdiçada na competição nacional. Antes, o lateral havia isolado uma cobrança contra o Bahia, na Fonte Nova, e depois acertou o travessão, diante do Internacional.

O cenário tenso contrastava o bom desempenho de Reinaldo em 2025. Na última temporada, o lateral foi o artilheiro do Mirassol no ano e metade dos gols, sete deles, saíram em cobranças de pênalti. O camisa 6 havia errado uma única batida.

A redenção e o gol de empate nos acréscimos

Entretanto, a recuperação do lateral ocorreu ainda na etapa inicial. Aos 48 minutos, em novo lance revisado pelo árbitro de vídeo, o time visitante teve outra penalidade marcada a seu favor. Reinaldo assumiu novamente a cobrança e, desta vez, deslocou o goleiro e acertou o alto da rede para deixar o placar em 1 a 1 antes do intervalo.

Virada paulista construída no segundo tempo

Com o empate garantido na reta final do primeiro tempo, o Mirassol voltou pressionando na etapa complementar e confirmou o triunfo fora de casa graças a um gol contra do goleiro Anderson.

O resultado de 2 a 1 assegurou três pontos importantes para a equipe do interior paulista na classificação do Brasileirão. O

Mirassol chegou aos 40 pontos no Brasileirão e segue em busca de se manter na Série A. A equipe do interior paulista ocupa momentaneamente a 12ª colocação.

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Veja os dois pênaltis cobrados por Reinaldo no jogo do Mirassol