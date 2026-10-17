O Mirassol aproveitou a vantagem numérica construída logo no início da partida para vencer o Internacional por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, 16, no estádio Maião, na abertura da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Leão se impôs após a expulsão do goleiro colorado Matheus Cunha aos 15 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, a equipe paulista respira na tabela, enquanto o time gaúcho segue afundado na zona de rebaixamento.

Expulsão precoce e pressão do Leão

O cenário do jogo foi desenhado logo aos 15 minutos. Em lançamento nas costas da defesa, Matheus Cunha saiu mal do gol e atingiu Bruno Santos fora da área, recebendo o cartão vermelho direto. Com um a menos, o técnico Eduardo Baptista precisou sacar Bernabéi para a entrada do jovem goleiro Kauan Jesus. O Mirassol, comandado por Rafael Guanaes, assumiu o controle da posse de bola — que terminaria em 62% a 38% — e quase abriu o placar aos 21 minutos: Kauan Jesus espalmou cobrança de falta de Reinaldo e, no rebote, Eduardo acertou o travessão. Apesar do volume de jogo e das 24 finalizações totais na partida, os donos da casa esbarraram na defesa compacta do Colorado até o intervalo.

Alívio rápido e milagres dos dois lados

A insistência paulista deu resultado logo na volta dos vestiários. Aos três minutos da etapa final, Edson Carioca cruzou rasteiro pela direita e Eduardo chegou batendo de primeira no canto para inaugurar o marcador. Mesmo em desvantagem numérica e no placar, o Internacional não se entregou e protagonizou momentos de alta tensão. Aos 17, Kauan Jesus operou um milagre em cabeçada de João Victor. A resposta gaúcha veio com perigo: aos 33, Bruno Gomes carimbou a trave de Walter. Pouco depois, aos 38, o goleiro do Mirassol fez uma defesa espetacular em finalização de João Bezerra e, no lance seguinte, o zagueiro João Victor salvou em cima da linha o que seria o empate colorado.

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Tiro de misericórdia e pênalti perdido

Lançado ao ataque em busca do empate, o Internacional deixou espaços na defesa. Aos 42 minutos, a dupla que saiu do banco de reservas definiu o confronto. Fernandinho puxou contra-ataque em velocidade e serviu André Luis, que tocou na saída de Kauan Jesus para fazer 2 a 0. O placar poderia ter sido ainda mais elástico nos acréscimos, quando Kauan Jesus cometeu pênalti em Fernandinho. No entanto, Reinaldo cobrou forte e acertou o travessão, desperdiçando a cobrança. O nervosismo colorado na reta final refletiu-se no número de cartões: a equipe visitante terminou a partida com seis amarelos, além do vermelho direto do início.

Com a vitória, o Mirassol chega a 36 pontos e sobe para a 14ª colocação, ganhando fôlego na reta final do torneio. Já o Internacional permanece com 32 pontos, na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. O Leão volta a campo no sábado, 24, contra o São Paulo. O Colorado também joga no sábado, 24, quando recebe o Botafogo.