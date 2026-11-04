Após o triunfo por 2 a 1 sobre a Chapecoense na Arena Condá, o técnico Rafael Guanaes avaliou a situação do Mirassol na reta final do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo como visitante garantiu pontos fundamentais para as metas da equipe paulista na temporada.

O treinador foi direto ao falar sobre a luta contra o rebaixamento e defendeu que o Mirassol permaneça na Série A como um “recado” sobre clubes que pagam em dia e e tentam manter uma estrutura saudável financeiramente e administrativamente. Guanaes destacou que será pelo “bem do futebol” brasileiro.

“Para o bem do futebol, o Mirassol não pode cair. Quantos clubes da Série A estão em dia, cumprem seus compromissos, têm processos bem definidos, respeitam as outras agremiações e valorizam os profissionais que trabalham ali? Tem muito time devendo que, se estivesse em outro país, cairia de divisão automaticamente. O Mirassol cumpre seus compromissos”, analisou Guanaes.

O treinador ainda citou a Chapecoense, que perdeu para o Mirassol e foi rebaixada, como exemplos de equipes que lutam para ficar na Série A pelo baixo orçamento e disse que o clube paulista é um exemplo sobre os desafios enfrentados no futebol nacional.

“Mirassol e Chapecoense têm os dois menores orçamentos da Série A. Temos várias limitações para conseguir manter uma equipe nessa divisão, e por isso é enorme o que está sendo feito. Manter o time na Série A é realmente um grande desafio. Estamos lutando para conseguir isso, porque é muito árduo e não fica só dentro de campo”, completou.

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Desafios e consolidação na elite

Com o placar favorável fora de casa pela 34ª rodada da competição, o clube atingiu a marca de 40 pontos na tabela de classificação. O comandante ressaltou a dedicação coletiva do elenco e apontou a necessidade de manter a competitividade para fazer frente aos desafios impostos pelas principais forças do país.

“É muito difícil jogar da forma como estamos jogando, pressionados pela zona de rebaixamento e fora de casa. Parece que só o aspecto tático conta, mas o determinante neste final de competição são os aspectos emocionais e mentais. A equipe fez aquilo que precisava para vencer o jogo, e é isso que importa neste momento”, disse Guanaes, que entende que o mais importante neste momento é “ser eficiente”.

“Já tivemos jogos em que fomos quase brilhantes, agora, o importante é ser eficiente. Viemos aqui para vencer, vencemos e conquistamos posições importantes na tabela”, completou.