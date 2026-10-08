O Grêmio empatou por 1 x 1 diante do Remo no Estádio do Mangueirão, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time dentro da zona do rebaixamento. Após o confronto, o técnico Renato Gaúcho manifestou criticou o cenário herdado de Luis Castro no clube e destacou o tempo reduzido para reestruturar a equipe na luta contra o Z4.

O que disse Renato Gaúcho sobre o trabalho anterior

Questionado a respeito do aproveitamento do período de treinos da Data Fifa, o comandante tricolor apontou falhas acumuladas ao longo dos meses anteriores da temporada, quando o tricolor ainda estava sob comando do português.

“Foi feito o que não foi feito em nove meses. Acha que em 15 dias vou chegar com a varinha mágica e corrigir tudo? Tem muita coisa para corrigir. Não é pouca coisa, não. Estou falando que é muita coisa para corrigir e tem pouco tempo”, afirmou Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

O treinador gremista também lamentou as oportunidades desperdiçadas pelos atletas durante a partida, apontando que as falhas de conclusão foram decisivas para o resultado adverso.

“Nós tivemos as melhores situações, principalmente quando o jogo estava 1×0. Poderíamos ter matado o jogo, não matamos. E já dizia o Muricy, né? A bola pune. E nós fomos punidos, justamente por isso. Temos oportunidades, não matamos e no cruzamento nós falhamos, tomamos o gol de empate. Eu falei com o grupo, não que o resultado tenha sido ruim, foi ruim pelo que estava acontecendo no jogo”, analisou.

Qual é a situação do Grêmio na classificação

Com o empate na capital paraense, o Tricolor termina a rodada na 18ª colocação da tabela com 30 pontos. O tricolor foi ultrapassado pelo rival Internacional, que venceu o Corinthians e chegou a 31 pontos. As duas equipes se enfrentam em um Gre-Nal decisivo no próximo domingo, 11, na Arena do Grêmio.