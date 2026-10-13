O RB Bragantino colocou fim a uma sequência incômoda de seis partidas sem vitórias ao derrotar o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira, 12. Jogando no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no encerramento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta apostou na eficiência das transições rápidas e em uma noite inspirada do goleiro Tiago Volpi para superar o volume de jogo dos visitantes.

Transições letais e vantagem rápida

Apesar de terminar a partida com apenas 31% de posse de bola, o time comandado por Vagner Mancini foi cirúrgico no primeiro tempo. Aos 13 minutos, após escanteio fechado cobrado por Wallace Yan, Lucas Barbosa desviou na primeira trave para abrir o placar. Aos 20, em nova cobrança de escanteio, Juninho Capixaba raspou de cabeça e Kaio Jorge, ao tentar cortar, marcou contra. O terceiro veio aos 30 minutos, nascendo de uma ligação direta de Volpi: Fernando acertou a trave, Sasha parou em defesa de Otávio, mas Eric Ramires aproveitou a terceira chance para ampliar. O Cruzeiro conseguiu descontar antes do intervalo, aos 43, quando Kaio Jorge rolou para Zé Lucas marcar.

Pressão celeste e paredão Volpi

O Cruzeiro de Artur Jorge ditou o ritmo ofensivo, acumulando 24 finalizações na partida, sendo 13 na direção do gol. No entanto, a equipe mineira esbarrou em uma atuação de gala de Tiago Volpi. O goleiro do Bragantino terminou o jogo com 11 defesas, frustrando tentativas perigosas de Kaio Jorge, Zé Lucas, Matheus Pereira e Gerson ao longo do confronto. Do outro lado, Otávio também trabalhou, terminando com sete defesas para evitar um placar ainda mais elástico nas estocadas dos donos da casa.

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Reta final maluca define o placar

Os minutos finais em Bragança Paulista foram de pura indefinição. Aos 43 do segundo tempo, Jose Herrera, que havia saído do banco, teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Logo na sequência, aos 44, Matheus Henrique aproveitou sobra na área e marcou o segundo do Cruzeiro, colocando fogo no jogo. Porém, a reação parou por aí. Aos 46 minutos, após chutão da defesa, Isidro Pitta desviou de cabeça e a bola sobrou para Herrera. O atacante invadiu a área e bateu de canhota, contando com um desvio em Viña, para fechar a conta em 4 a 2.

Com o resultado, o RB Bragantino chega aos 40 pontos e sobe para a nona colocação na tabela. Já o Cruzeiro permanece com 48 pontos, na sexta posição. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 18, pelo Brasileirão: o Bragantino visita o Remo, enquanto o Cruzeiro encara o Grêmio, também fora de casa.