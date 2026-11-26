O atacante Gonzalo Plata deve ser baixa no Flamengo para o confronto diante do Coritiba, neste domingo. 29, no Estádio Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, nesta quinta, 26, o jogador equatoriano foi reavaliado pelo departamento médico e teve constatado um trauma no cotovelo.
A lesão ocorreu durante o período de folga concedido aos atletas após a confirmação antecipada do título brasileiro. Plata sofreu uma queda em Teresópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, e chegou a buscar atendimento médico ainda no município antes de retornar à capital fluminense.
Com a repercussão do incidente, o próprio atacante utilizou suas redes sociais para esclarecer a situação e tranquilizar os torcedores rubro-negros quanto à gravidade do quadro clínico.
“Diante da preocupação que se gerou nas últimas horas por meu estado de saúde, quero transmitir a vocês tranquilidade e dizer que me encontro perfeitamente bem. Estou muito contente de poder retomar amanhã minhas atividades com total normalidade e seguir trabalhando com a mesma ambição e compromisso de sempre”, publicou o jogador.
O provável afastamento de Plata acontece justamente na semana em que o técnico Leonardo Jardim havia celebrado o esvaziamento completo do departamento médico.
Durante a última Data Fifa, o clube concluiu as recuperações de Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá — trio que iniciou como titular no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado, 21, no Nubank Parque, resultado que assegurou matematicamente a taça do Brasileirão ao Flamengo.