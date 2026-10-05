O atacante Paulinho deu um passo importante para voltar a reforçar o Palmeiras. Nesta segunda-feira, 5, o jogador iniciou o processo de transição física. O camisa 10 cumpriu um cronograma no campo, mesclando exercícios físicos e atividades com bola, sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Paulinho está fora de combate desde o dia 27 de agosto, quando sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita durante um treino na Academia de Futebol.

Sua última aparição oficial em campo, no entanto, ocorreu há mais tempo: no dia 26 de julho, durante a derrota do Verdão por 2 a 1 para o Atlético Mineiro. Na atual temporada, o atacante registra nove partidas disputadas e dois gols marcados.

Apesar da evolução em seu quadro clínico, o retorno não será imediato. A presença do atleta na partida contra o Bahia, que acontece nesta quinta-feira, 8, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, ainda não deve ocorrer.

A expectativa é que o retorno aconteça no clássico do fim de semana contra o Corinthians, embora a situação ainda seja tratada com cautela e considerada incerta.