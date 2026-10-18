O Palmeiras mostrou eficiência cirúrgica e resiliência para vencer o Athletico-PR por 2 a 0 na noite deste sábado, 17, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Maurício e Piquerez nos dez primeiros minutos, o Verdão construiu a vantagem cedo, mas precisou se desdobrar na defesa após a expulsão direta de Andreas Pereira no fim do primeiro tempo.

O resultado coloca a equipe paulista na liderança da competição, com 66 pontos.

Início avassalador e vantagem rápida

O confronto começou com os visitantes impondo um ritmo forte e aproveitando as oportunidades. Logo aos seis minutos, Flaco López avançou sobre Luiz Gustavo e tocou para Maurício. O meia recebeu pela direita da área e finalizou de perna direita para superar o goleiro Mycael, abrindo o placar.

Aos dez minutos, o cenário ficou ainda mais favorável: Piquerez cobrou falta da meia esquerda direto para o gol, surpreendendo Mycael, e ampliou. O time paulista quase fez o terceiro aos 37, quando Flaco López bateu de primeira e carimbou o travessão.

Expulsão muda o cenário

O Furacão tentava reagir e aumentou o volume ofensivo na reta final da primeira etapa, mas esbarrava na marcação. A dinâmica da partida, no entanto, sofreu uma alteração drástica aos 43 minutos, quando Andreas Pereira recebeu cartão vermelho direto, deixando o Palmeiras com um homem a menos para todo o segundo tempo.

Antes do intervalo, Piquerez ainda recebeu um cartão amarelo que o tira da próxima partida da equipe no campeonato.

Muralha chamada Carlos Miguel

Na volta do intervalo, o panorama foi de ataque contra defesa. O Athletico-PR terminou o jogo com 64% de posse de bola e 21 finalizações totais, mas parou em uma grande atuação de Carlos Miguel. O goleiro palmeirense brilhou logo aos dois minutos da etapa final, defendendo com o peito um chute à queima-roupa de Viveros.

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Na reta final, a pressão aumentou, mas Carlos Miguel voltou a frustrar os donos da casa, espalmando finalizações perigosas de Arthur Dias e segurando com firmeza os arremates rasteiros de Bruno Zapelli, garantindo o placar zerado na defesa.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o triunfo fora de casa, o Palmeiras chega aos 66 pontos e assume a primeira colocação do Brasileirão. O Athletico-PR, por sua vez, permanece na terceira posição, com 53 pontos.

O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira, 21, quando recebe o Fluminense pela Copa Libertadores, e no sábado, 24, encara o RB Bragantino pelo Brasileiro. Já o Furacão visita o Vitória, no mesmo dia.