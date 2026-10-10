O Palmeiras emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira, 9, para repudiar as manifestações públicas do Flamengo contra a arbitragem de Anderson Daronco no Campeonato Brasileiro. O juiz gaúcho foi designado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para apitar o clássico diante do Corinthians no próximo domingo.

A reação da diretoria alviverde ocorreu após dirigentes rubro-negros questionarem decisões de Daronco e do árbitro responsável pelo VAR no empate por 2 a 2 com o Santos, além de contestarem a presença de Daronco na escala da rodada seguinte.

Para o time paulista, a atitude da equipe carioca busca coagir os árbitros em meio à disputa acirrada pelas primeiras colocações do torneio nacional.

“Ainda que tal posicionamento não surpreenda, tendo em vista as reiteradas condutas anti-éticas praticadas pela atual gestão do clube carioca, é lamentável que uma relevante instituição do futebol nacional ainda recorra a estratégias antiquadas para pressionar a arbitragem em um momento decisivo da temporada”, afirmou o Palmeiras em nota oficial publicada nas redes sociais e site do clube.

No mesmo comunicado, a instituição ressaltou a necessidade de preservar os profissionais escalados para os jogos decisivos, pontuando que polêmicas de rodadas anteriores não podem interferir na rotina de partidas futuras.

“Daronco não pode carregar para o dérbi o peso de acontecimentos de um duelo anterior, tampouco ser submetido a qualquer tipo de pressão externa que possa comprometer a sua atuação. Pelo contrário, ele deve ter condições de exercer a sua função com a isenção e a tranquilidade esperadas em um dos maiores clássicos do futebol mundial”, completou o Palmeiras.