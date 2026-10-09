O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira, 9, na Academia de Futebol, após bater o Bahia por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, e iniciou a preparação para o clássico contra o Corinthians, marcado para domingo, 11, às 17h30, pela 30ª rodada da competição.

A principal novidade foi a participação do atacante Paulinho nos trabalhos com bola. Em fase avançada de transição física após se recuperar de lesão, o camisa 10 participou de movimentações técnicas em dimensões reduzidas com os companheiros.

A comissão técnica adota cautela e avalia a presença do jogador na lista de relacionados para o clássico. Na entrevista coletiva depois do jogo contra o Bahia, o auxiliar João Martins disse que Paulinho “está trabalhando bem”, mas que não “pulará etapas”.

Qual é a situação física de Gustavo Gómez?

Por outro lado, o treino trouxe uma preocupação para a defesa alviverde. O zagueiro Gustavo Gómez realizou trabalhos regenerativos na parte interna do centro de treinamento e se queixou de dores no punho esquerdo, causadas por uma queda sofrida na vitória sobre a equipe baiana.

O capitão foi encaminhado para exames de imagem no Núcleo de Saúde e Performance para constatar a gravidade da lesão antes da definição do time titular.

Enquanto os titulares cumpriram protocolos regenerativos, reservas e atletas com menor minutagem participaram de atividades táticas com e sem goleiros sob comando da comissão técnica. O Palmeiras encerra a preparação para o clássico em treino marcado para a manhã deste sábado, 10.