O ex-jogador e apresentador Craque Neto afirmou que o Novorizontino passará por uma reformulação na sua marca a partir da temporada de 2027. Recém-promovido de forma inédita para a Série A do Brasileirão, o clube paulista adotaria uma nomenclatura associada aos esportes eletrônicos e à Kings League. O Tigre do Vale vai mudar o nome para Grêmio FURIA.

Durante transmissão ao vivo da Rádio Craque Neto, o comunicador relatou ter conversado com Neymar Jr. sobre a transformação na equipe do interior de São Paulo.

“Uma coisa que ele me falou é que o Novorizontino não vai mais se chamar Novo. Isso aqui é uma informação que ele passou para mim, falou: ‘Neto, vou falar só para você’. O Novorizontino não vai mais se chamar Novorizontino, vai se chamar Grêmio FURIA, que é da empresa deles, da Kings League. Olha que loucura. A partir do ano que vem irá se chamar Grêmio FURIA”, revelou Craque Neto.

Até o momento, porém, o Novorizontino nem a FURIA emitiram posicionamentos oficiais para confirmar ou não a declaração sobre a mudança de nome do clube.

Qual é a relação entre Neymar, FURIA e o futebol?

Na Kings League – campeonato de futebol de sete -, Neymar é o presidente da equipe de futebol da FURIA, além de manter uma relação próxima com a organização. Ao lado do camisa 10, Cris Guedes, amigo de infância do atleta, é um dos sócios.

Nos jogos do torneio, diferentes jogadores já participaram e interagiram durante as transmissões. Recentemente, Neymar levou Arthur e Philippe Coutinho, companheiros de Santos, para a cabine da FURIA.

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